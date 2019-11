Highlights aus Folge zehn "Die Höhle der Löwen": Die Investoren streiten sich um Keime

Ralf Dümmel (52) darf zuerst einen Schluck normales Speiseöl nehmen. Das Geschmackserlebnis? Nicht so toll. "Würde jeden Morgen Überwindung kosten", so sein Fazit- "ELIXR" dagegen besteht den Geschmackstest. "Viel angenehmer", findet Dümmel. Beauty-Expertin Judith Williams (48) ist begeistert, nutzt sie doch selbst gern ätherische Öle, Sie will investieren: "Wir können uns super ergänzen, ich nehme ihr Angebot komplett an." Ob sie wohl die Rechnung ohne Dümmel und Carsten Maschmeyer (60) gemacht hat?