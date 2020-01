Highlights aus Folge vier "Der Bachelor": Schokoladige Küsse und rätselhafte Gespräche

Für Leah (23) geht es hingegen in glamouröser Robe zum romantischen Einzeldate in die "Bachelor"-Villa. Dort wartet der Single-Mann mit einem Streichquartett, was der toughen Blondine die Möglichkeit bietet, ihre emotionale Seite inklusive Tränen in den Augen zu zeigen. Nach einem Besuch im Pool kommt es beim Kuscheln im Bademantel zum Kuss, den Leah zur Enttäuschung ihres Gegenüber abrupt abbricht und den Kuss analysiert. "Du bist schon so ein Grobmotoriker", stellt Preuss süffisant fest. Leah nimmt es ihm als Neckerei nicht übel.