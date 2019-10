Highlights aus Folge neun "Die Höhle der Löwen": 17-Jähriger bekommt "Trockenfutter"-Kritik

Mehr als ein Rad: War das zu viel gewollt?

Hubertus (41), David (26) und Robert (39) aus Frankfurt treten in der "Höhle der Löwen" mit einem gewagten Slogan an: Sie meinen, sie hätten mit "Convercycle" das Rad neu erfunden. Das klappbare 2-in-1-Konzept kombiniert ein handelsübliches Citybike mit einem praktischen Lastenfahrrad. Kostenpunkt für die Investoren: 500.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. Kofler zeigt sich interessiert, steigt aufs Rad - und stürzt. Erst im zweiten Anlauf will es klappen. "Fühlt sich gut an", meint er, steigt aber dennoch aus. Ebenso wie Glagau ("Anhänger gibt es ja schon"), Dümmel und Maschmeyer. Und auch Wöhrl, die von dem "tollen Produkt" sichtlich begeistert ist, lässt die Gründer am Ende mit leeren Händen von dannen ziehen.