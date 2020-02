Highlights aus Folge fünf "Der Bachelor": Keine Küsse im Namen der Rose

Keine Rose für die Widerspenstigen

Auch bei Linda (24) will der "Bachelor" herausfinden, wie nahe er ihr kommen kann. Dazu nimmt er sie mit in ein Duft-Hotel, in dem sich die beiden bei einer Partnermassage verwöhnen lassen. Anschließend holt Sebastian zur Kuss-Attacke aus, die aber von der Studentin abgelehnt wird - sie will sich nicht so einfach rumkriegen lassen. Abends dann beim Schampus im Pool geht der 30-Jährige erneut in die Offensive. "Wie wichtig ist dir Küssen in einer Beziehung?" Zu plump, damit kann Sebastian sie nicht weich kochen. "Wir sind hier nicht bei wünsch dir was!" - Linda bleibt Stolz ("Ich bin ich") und soll dafür später noch bestraft werden. Sie wolle nicht eine von vielen sein, Herr Preuss hat schon zu viele vor ihr geküsst. Die beiden übernachten in getrennten Schlafzimmern.