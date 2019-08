Highlights aus Folge fünf "Das Sommerhaus der Stars": Aus Freunden werden "Ratten"

Willi feiert im "Sommerhaus der Stars" Geburtstag. Herrscht am Abend bei Kuchen, Kerzen und Gesang noch Friede, Freude, Eierkuchen, eskaliert die Situation am nächsten Morgen. Denn obwohl Jasmin angekündigt hat, anlässlich des Ehrentags ihres Mannes für alle Frühstück zu machen, ist es Sabrina, die in der Morgenstunde in der Küche steht. Sowohl Jasmin als auch die anderen Mitstreiter können nicht verstehen, warum sich die 51-Jährige ständig in den Mittelpunkt drängen muss.