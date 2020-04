In der elften Folge von "Germany's next Topmodel" kämpfen die Nachwuchsmodels um den Einzug in die Top 10. Die Woche steht unter dem Motto: Körperbeherrschung. So müssen die Mädchen einen langen Atem beim Unterwasser-Shooting beweisen und auf der Tanzfläche gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató (39) ihre Hüften kreisen lassen. Wer wird sich das Ticket in die Top 10 holen?