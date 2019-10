Highlights aus Folge acht "Die Höhle der Löwen": Tee mit Schuss für Dagmar Wöhrl

Bei Dagmar Wöhrl (65) klappt's nicht, sie kommt nicht zu den hinteren Zähnen und steigt aus. Nils Glagau (42) glaubt auch nicht an die Idee. "So was gibt es in Drogeriemärkten en masse, ich kann gut mit Zahnseide, in euer Produkt müsste man viel Zeit und Energie reinstecken, ich bin raus." Georg Kofler (62) mag keine Zahnseide und die Firmenbewertung schmeckt ihm auch nicht. "Mein Instinkt sagt mir, dass das zu teuer ist." Carsten Maschmeyer (60) beißt auch nicht zu. "Die Idee finde ich gut, den Innovationsgrad halte ich nicht für hoch, glaube auch nicht so sehr an eure Zukunft und bin raus."