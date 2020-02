Highlights aus Folge acht "Bachelor"-Magen spielt verrückt: Wioletas Dreamdate endet vorzeitig

Mit Gesprächen über Popel in der Nase beweist Sebastian, dass er auch "ein lustiger Typ" ist, was Diana anfangs gar nicht von ihm dachte. Am Ende wartet die entscheidende Frage: Bleibt Diana die Nacht über in der "Bachelor"-Suite? Die Single-Dame zögert nicht lange und sagt "Ja". "Wir sind uns sehr nahe gekommen, mehr als ich dachte", erklärt Sebastian am Morgen. "Ich bin ganz überrascht, der ist echt lieb", so Diana. Sogar Sebastians Schnarchen ließ sie kalt. Der Abschied fällt ihr schwer, Was wird Sebastian wohl mit ihren Mitstreiterinnen erleben?