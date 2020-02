Highlights aus Folge 7 "Der Bachelor": Sebastian Preuss möchte keine "verbastelte" Frau

Das ist Sebastian "too much"

Desiree wartet in Bodnegg bei Ravensburg mit Bruder Dominik und ihren besten Freundinnen auf. In der Sushi-Runde kann Sebastian mit seinen Handwerker-Qualitäten und der Kinderplanung, der "Bachelor" könnte sich Adoption vorstellen, punkten. Desiree, sie selbst ist in Brasilien geboren und mit fünf Wochen adoptiert worden, ist sehr angetan. Sebastian ist ebenfalls begeistert, besonders als Desirees Eltern aus dem Australien-Urlaub noch eine Videobotschaft für die Runde überbringen. Ein Kuss fällt am Ende nicht.

Leah (23) begrüßt Sebastian mit ihrer Mutter und Freundin Sina. Der "Bachelor" macht Studentin Leah bei Kaffee und Kuchen reihenweise Komplimente, die Mutter findet ihn sogleich sympathisch und Sina ist nach diesem Statement von Sebastian überzeugt: "Ich suche etwas Ernstes und nichts zum Rumvögeln." In der zweisamen Stunde gehen die beiden Singles sofort zum Küssen über - dass es auf Leahs Familiensofa zur Sache geht, versucht Sebastian auszublenden. Ein großer Minuspunkt steht bei ihm aber weiter auf der Leah-Liste: Er möge es nicht, wenn sich "Frauen verbasteln", erklärt er. "Sie hat Silikonbrüste und gespritzte Lippen. Das Gesicht aufspritzen, das ist mir too much, das möchte ich auch nicht bei meinem Partner."

Diese Kandidatinnen reisen zu den Dreamdates

Am Ende lädt Sebastian zur Entscheidungsrunde an den Flugplatz. Wioleta erhält die erste Rose, es folgt die zweite für Diana. Die finale Rose geht an Desiree, die mit "guten Werten und einer guten Familie" überzeugt. Zu Leah fühle er sich nicht genug hingezogen, so Sebastian. Besonders Desiree freut sich auf die Dreamdates und weitere intensive Momente in... Mexiko.