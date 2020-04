Highlights aus dem Finale Das Faultier singt und tanzt sich zur "The Masked Singer"-Trophäe

Runde 2: Der Drache wurde gezähmt

Nun lag es an den Herren der Schöpfung. Mit welchen Songs die drei verbliebenen Finalisten überzeugen wollten? Der Drache probierte es mit dem "Casino Royale"-Titelsong "You Know My Name", der Wuschel performte "Durch den Monsun" von Tokio Hotel und das Faultier zeigte mit James Arthurs "Say You Won't Let Go" seine gefühlvolle Seite. Dann hieß es Abschied nehmen - und zwar vom Drachen.