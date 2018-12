Highlights 2018 Die Bestseller für den Weihnachtsbaum

Lebensgeschichten

Schon als First Lady war sie ein großer Star, jetzt ist sie auch eine gefeierte Autorin: Michelle Obama (54) hat mit "Becoming" ihre Autobiografie vorgelegt und begeistert damit Leser auf der ganzen Welt. ++++ Geschichten aus dem Weißen Haus machten aber auch in Form von Enthüllungsbüchern Schlagzeilen: "Furcht: Trump im Weißen Haus" von Bob Woodward (75) und "Feuer und Zorn: Im Weißen Haus von Donald Trump" von Michael Wolff (65) sorgten für Aufsehen. +++ Große Geheimnisse aus ihrem Leben verrät Tina Turner (79) in ihrer Autobiografie "My Love Story", unter anderem erzählt sie, wie ihr ihr Mann das Leben rettete. +++ Michelle Hunziker schildert in ihrem Buch "Ein scheinbar perfektes Leben", wie sie sich aus den Fängen einer Sekte befreien konnte. +++ Udo Lindenberg (72) berichtet mit Thomas Hüetlin (57) in "Udo" aus seinem bewegten Leben und Otto Waalkes (70) hat mit "Kleinhirn an alle" ebenfalls seine Autobiografie vorgelegt.