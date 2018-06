Schon bei seiner Ankunft im spanischen WM-Quartier am Montag in Krasnodar im Südwesten Russlands hatte der wütende Verbandschef Lopetegui feuern wollen, auch eine Mini-Meuterei der Spieler um Ramos am Dienstag stimmte ihn nicht um. "Wir danken Julen für alles, was er getan hat", sagte Rubiales, der 51 Jahre alte Baske sei einer jener "großartigen Menschen, die uns nach Russland gebracht haben" - unter Lopetegui blieben die Spanier in den vergangenen 20 Spielen unbesiegt.

Und nein, fügte der Verbandschef hinzu, er fühle sich "nicht betrogen". Nur könne er "nicht ignorieren", dass die Gespräche über den Wechsel und am Ende auch dessen Bekanntgabe am Verband vorbei geführt wurden. Nein, so gehe es einfach nicht. Die Auswirkungen auf die spanische Mannschaft könnten gleich in mehrfacher Hinsicht katastrophal sein.

Vor allem dürften nun die Gräben zwischen den Spielern von Real und des FC Barcelona, die Lopetegui zugeschüttet zu haben schien, wieder aufbrechen. Zum ersten Mal seit der WM 2006 stehen mehr Spieler der Königlichen im Kader (6) als aus Barcelona (3). Bereits die Nachricht von Lopeteguis Wechsel sei bei der Mannschaft "nicht gut angekommen - außer bei den Spielern von Real", schrieb die Zeitung "Sport".

Mit der Ruhe und der Eintracht im Team ist es jedenfalls vorbei beim Weltmeister von 2010. Kommentar von "Radio Marca": "Das ist mehr ein Meteorit als eine Bombe, die hier eingeschlagen hat."

Hier gibt's mehr News von der WM