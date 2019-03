Hier setzen die neuen Folgen an Zweite Staffel "American Gods": Die Götter bleiben verrückt

Alt vs. Neu - darum geht es

Der Schmelztiegel namens USA hat nicht nur die verschiedensten Menschen und Kulturen zusammengebracht. Auch deren Götter setzten mit ihnen ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten über. Doch die alten Götter rücken immer mehr in den Hintergrund und somit in Vergessenheit. Neue Götter, wie die Medien oder die Technologie, treten an ihre Stelle und wollen sich der göttlichen Altlasten so schnell es geht entledigen. Ausgerechnet der unwissende Shadow Moon (Ricky Whittle), frisch aus dem Knast entlassen und frisch verwitwet, soll das Zünglein an der kosmischen Waage sein.