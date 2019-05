Faust sticht offenbar Trumpf: Bavariana stellt sich schlagkräftig vor. Bild: Plem Plem Productions

Der "Gratis Comic Tag" ist für ihn auch eine gute Gelegenheit, seinen bayerischen Superhelden einer breiteren Masse bekannt zu machen: "Ich persönlich finde den Gratis Comic Tag eine wunderbare Sache, weil es die Gelegenheit bietet, viele Menschen mit Comics zu erreichen."

In München gibt es am 11. Mai in den Hugendubel-Filialen am Marienplatz, Stachus, Pasing, Schwanthalerhöhe und OEZ und in der "Comic Company" in der Fraunhofer Straße viele Gratis-Comics für Fans und Leser.

Lesen Sie auch: Werbe-Video zum Muttertag - Edeka erntet scharfe Kritik