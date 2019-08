Hielt Drag Queen für Sängerin Nach VMA-Patzer: Das sagt John Travolta zur Swift-Verwechslung

"Ich finde es witzig"

Im Interview beim US-Radiosender Hot 93.3 erklärte Travolta, er habe "in dem ganzen Chaos nach Swift gesucht". Die Menschen hätten die Bühne "regelrecht bombardiert". "In dem Video sieht man, wie ich versuche, Swift zu finden. Ich finde es witzig, wie die Szene interpretiert worden ist", erklärte der Schauspieler. "Und das ist schon okay, mir macht das nichts aus", gab er sich besonders lässig.