München/Braunschweig - Das Grünwalder Stadion gerät in den Fokus. Für die Löwen-Fans ist das altehrwürdige Stadion am Giesinger Berg ihr großer Sehnsuchtsort. Für manche Anwohner sind Heimspiele des TSV 1860 indes reine Zumutung. Dies äußerten diese zumindest jüngst in einem Flugblatt.