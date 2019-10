Hexen-Komödie von 1993 "Hocus Pocus"-Fortsetzung für Disney+ geplant

Über 25 Jahre ist es nun schon her, dass die drei Sanderson-Hexenschwestern in "Hocus Pocus" auf ihren Besen - und einem Staubsauger - über die Leinwand düsten. Für den hauseigenen Streamingservice Disney+ soll sich inzwischen aber eine Fortsetzung der Horror-Komödie mit Bette Midler (73), Sarah Jessica Parker (54) sowie Kathy Najimy (62) in der Mache befinden. Das vermeldete die US-amerikanische Seite "Collider" nun als erstes.