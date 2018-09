Hexe trifft auf Hobbit "No Good Nick": Neue Netflix-Show mit Melissa Joan Hart und Sean Astin

Teenager-Hexe Sabrina trifft auf Sam, den Hobbit: In einer neuen Sitcom, die von Netflix in Auftrag gegeben wurde, werden Melissa Joan Hart (42) und Sean Astin (47) ein Ehepaar verkörpern. Die Show soll demnach den Namen "No Good Nick" tragen von einem ungleichen Paar handeln, das ein 13-jähirges Mädchen in seine Famile aufnimmt und früh merken muss, dass es der Teenager faustdick hinter den Ohren hat. Das berichtet die US-Seite "Variety".