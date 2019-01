Heute Abend geht es los "Dancing on Ice": Vorfreude und Aufregung bei Sarah Lombardi und Co.

Tänzer Detleef Soost und Schauspieler Timur Bartels werden heute ebenfalls an der Seite ihrer jeweiligen Profi-Partner zeigen, was sie in den letzten drei Monaten gelernt haben. Besonders den 1,90 Meter großen Soost hat es beim Training mehrmals auf den Boden geschlagen, aufgeben war für ihn jedoch nie eine Option. Zu den weiteren Verletzten zählt Kandidatin Désirée Nick. Sie hat sich während des Trainings so verletzte, dass sie sich einen Muskelfaserriss zuzog. Noch steht ihre Teilnahme an der heutigen Show in den Sternen. Auf jeden Fall dabei sind heute Abend noch Kelly-Family-Mitglied John Kelly, Fernsehmoderatorin Aleksandra Bechtel und Profi-Bobfahrer Kevin Kuske.