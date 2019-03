Heute ab 15 Uhr im pep Große Fashion Show mit den Kandidatinnen der Schönen Münchnerin

Wer sich für Fashion begeistert und den ersten großen Auftritt unserer Nachwuchsmodels ansehen möchte, sollte am Samstag ab 15 Uhr im Einkaufszentrum pep Neuperlach vorbeikommen – dem Shoppingparadies mit rund 60 000 Quadratmetern und 135 Geschäften: Münchens größtes Einkaufscenter ist an diesem Wochenende Partner und Schauplatz des Modelcontests der Abendzeitung. Die große Bühne befindet sich direkt vor dem ONLY Store. Konzipiert und choreografiert wird die Show von dem international tätigen Team Adelinde Knorr Showdesign.