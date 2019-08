Beerensteyn Matchwinnerin des FC Bayern

In der 30. Minute brachte die Niederländerin die Gastgeberinnen nach einem Konter in Führung, in der 59. sorgte die 22-Jährige auf Zuspiel von Linda Dallmann für die Vorentscheidung. Frankfurts Sandrine Mauron stellte in der 65. Minute per Eigentor den Endstand her.