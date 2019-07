Krüger jr. outete sich dabei als Oldschool-Fan mit Blick in die Zukunft: "Mein Herz schlägt nach wie für die Klassiker, die noch nach Öl und Benzin riechen. Aber mir liegt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. E-Cars sind mittlerweile durchaus eine Option, es geht in die richtige Richtung."