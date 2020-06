Herzjagen, Marie Brand, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Sat.1, The Mole - Wem kannst Du trauen?, Show

Heute geht es um den Einzug ins Finale bei "The Mole". In verschiedenen Challenges an Land und im Wasser muss das Team zusammenspielen, um die Gewinnsumme zu erhöhen. Kann der Mole die Gruppe noch manipulieren oder wird den drei verbliebenen Jägern die Sabotage auffallen? Nach sieben Wochen ohne Privatsphäre wünschen sich die Kandidaten einen freien Tag im Luxushotel, doch was erwartet sie? Die totale Beobachtung! Wer wird hier einen Fehler machen? Und wer schafft es ins Finale?