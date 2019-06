Notruf gewählt: Scherz oder Ernst?

In der Verhandlung stellte der Beschuldigte den Sachverhalt dann etwas anders dar. Demnach war er mit Freunden unterwegs und rauchte einen Joint. "Ich weiß nicht, was drin war. Ich fing an zu halluzinieren, ich spürte mein Herz. Es ging sehr schnell. Ich bekam Panik. Meine Freunde sollten den Notruf wählen", so der Schüler vor Gericht.