Herzinfarkt nach Corona-Infektion Wrestling-Star Kamala ist gestorben

James Harris (1950-2020), in der Wrestling-Welt ein Star unter dem Pseudonym Kamala, ist tot: Die WWE-Legende ist am Sonntag im Alter von 70 Jahren an einem Herzstillstand gestorben, wie WWE mitteilt. Einige Tage zuvor soll Harris positiv auf Covid-19 getestet und in ein Krankenhaus gebracht worden sein, berichten Medien unter Berufung auf seine Frau.