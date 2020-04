Tegernsee/München - Am Tegernsee lebt man vom Tourismus. Doch was ist, wenn dieser über Monate ausbleibt? Viele Betriebe, auch kleinere, würden diesen Shutdown nicht überleben, sagt Korbinian Kohler. Er betreibt zwei Hotels am Tegernsee und ein Berggasthaus am Wallberg. Insgesamt beschäftigt Kohler 250 Mitarbeiter, 95 Prozent davon sind in Kurzarbeit. Kohler rechnet für sich mit einem "Multi-Millionen-Schaden."