Glonn - Der Gründer der Herrmannsdorfer Landwerkstätten, Karl Ludwig Schweisfurth, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er habe bis zum Ende in Herrmannsdorf nahe München mit seinen Freunden und seiner Familie ein gesundes und gutes Leben gehabt, teilte seine Familie mit. Geboren 1930 in Herten in Westfalen, wäre er im Juli 90 Jahre alt geworden.