Zur Feier des Tages spendete Ludwig 300 Kilo Hundefutter für die Tierhilfe Münster. Mitten im größten Partytrubel kam die verhängnisvolle Mail, auf die Herrchen klickte. Seitdem ist der Teufel los in Ludwigs Leben als It-Dog. "Soldier" hat offenbar noch einige üble Dinge mit dem gekaperten Instagram-Account vor. Im Internet rühmt sich "Soldier", dass ihm wieder einmal so ein Coup gelungen sei. Er bietet Ludwigs Account inzwischen sogar zum Verkauf an. "Ich bin so traurig, meine Seele ist geschockt", sagt Tom Fritsch. Er bemüht sich, die Kontrolle über Ludwigs virtuelles Leben zurückzubekommen. "Ich habe an Instagram gemailt, bisher keine Reaktion", erzählt der Münchner.