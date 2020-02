Ich habe inzwischen zig Entzüge gemacht, war immer wieder ein paar Jahre clean. Jedes Mal wurde der Konsum heftiger. Zum Heroin kamen verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel wie Diazepam, die man in der Szene kaufen kann, oder opiathaltige Substitutionsmittel wie Subutex oder Methadon. Gottseidank bin ich irgendwann beim Dealen erwischt worden und musste in den Knast. Das hat mir gut getan, weil mir endlich mein Problem bewusst geworden ist. Ich bin jetzt satt, ich mag nicht mehr. Und ich habe den Entschluss gefasst, mit all dem aufzuhören. Was ich heute möchte? Eine Familie gründen. Ein erfülltes kleines Leben haben. Stinknormal sein, wie die, die ich für Spießer gehalten habe. So einfach ist das."

Lesen Sie auch: Drogenschmuggel in Deutschland nimmt drastisch zu