"Here We Go Again"-Welttournee Popstar Cher rockt auch mit 72 Jahren noch jedes Bühnen-Outfit

Popstar Cher beweist derzeit auf ihrer "Here We Go Again"-Welttournee, dass auch eine Frau mit 72 Jahren noch eine fabelhafte Figur haben kann. Die Pop-Ikone, die mit Hits wie "Believe", "If I Could Turn Back Time" und "Strong Enough" weltberühmt wurde, ist seit Januar 2019 mit dem zweiten Teil ihrer Tour in Nordamerika unterwegs und begeistert dabei mit einer großartigen Bühnenshow und sagenhaften Outfits.