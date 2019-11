Herbsttrends 2019 Cord: Der Rippstoff feiert sein Comeback

In den 1970er Jahren galt Cord als der Stoff der Intellektuellen, in den schillernden 1980ern war er allerhöchstens noch als samtiger Breitcord zu sehen und in den 1990ern verschwand er dann endgültig von der modischen Bildfläche. Doch jetzt feiert der Rippschick ein Comeback der Superlative und verleiht unseren Outfits einen coolen Retro-Touch. Auch Model Bella Hadid (23) hat den Trend für sich entdeckt und ihn mit einer High-Waist-Cordhose lässig in Szene gesetzt.