Herbst-/Wintermode 2020/21 Berlin Fashion Week: Wie alltagstauglich sind die Looks?

Strahlendes Kaschmir

Das Label Cashmere Victim wurde 2016 von Konstanze Maager gegründet. Seither kreiert die Designerin unter dem Motto "Once cashmere, always cashmere" (übersetzt: "Einmal Kaschmir, immer Kaschmir") bedruckte Kaschmir-Ware, produziert in Italien. Auf der Berlin Fashion Week schickte das Label seine Models vor allem mit Pullovern in strahlenden Farben über den Laufsteg. Die tristen Herbst- und Wintertage werden demnach von Mintgrün und Rot dominiert - ein echter Hingucker im Alltag, der obendrein auch noch warmhält!