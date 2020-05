"Hello, it's me": Mit dieser Zeile beginnt ein berühmter Hit der Britin Adele (32). Eine ähnliche Begrüßung könnte ihre Nachbarin Katy Perry (35, "Dark Horse") öfter mal zu hören bekommen. Bei der schwangeren Sängerin scheint die "Skyfall"-Interpretin manchmal unverhofft vorbeizuschauen. Auf ein "Herein" wartet die anklopfende Adele dabei offenbar nicht, wie Perry nun in einem Interview mit dem Radiosender "Hits Radio" verriet.