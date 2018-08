Helikopter im Einsatz Waldbrand bei Ruhpolding: Schwierige Löscharbeiten

Ruhpolding - In den Bergen bei Ruhpolding ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei die Brandfläche zunächst 25 Quadratmeter groß gewesen. Die Brandstelle liege in sehr steilem Gelände auf 1.500 Metern im Wald und sei deshalb nur schwer zugänglich. Ein Hubschrauber flog nach Angaben der Polizei mehrere Male über das Feuer und warf Wasser ab. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch zunächst nicht löschen.