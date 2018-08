Die Brandstelle am Ochsenlahnerkopf nahe der Grenze zu Österreich lag in einer Felsrinne, bewachsen mit Bäumen und Latschen. Am Dienstagabend und am Mittwochmorgen werde ein Hubschrauber noch einmal mit einer Wärmebildkamera über das Gebiet fliegen, um zu kontrollieren, ob der Brand wirklich gelöscht ist, kündigte Volk an.