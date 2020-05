Helfen trotz Kontaktbeschränkungen So können Sie Angehörige im Seniorenheim treffen

Senioren in Altersheimen durften in den vergangenen Wochen aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus keinen Besuch empfangen. Doch Angehörige können dennoch mit ihren Verwandten in Kontakt bleiben - und diese bald auch wieder persönlich treffen. Frau Prof. Dr. Ulrike Kostka, Direktorin des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin, erklärt, welche Maßnahmen während der Kontaktsperre in den Seniorenheimen eingeleitet wurden, wie die Stimmung in den Heimen ist und wie die Besuche während der Pandemie aussehen werden.