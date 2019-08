Helene Fischer - Spürst Du das?, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, The Finest Hours, Seenotrettungsdrama

Als im Winter 1952 ein heftiger Sturm über die Ostküste von New England tobt, wird der Öltanker SS Pendleton in zwei Hälften zerrissen; 30 Seefahrer sind im Heck des schnell sinkenden Riesen gefangen. Die Küstenwache ordnet eine Rettungsmission an, und trotz der schlechten Aussichten auf Erfolg fahren vier Männer (Chris Pine, Kyle Gallner, John Magaro, Ben Foster) in einem kleinen Rettungsboot auf das aufgewühlte Meer hinaus.