Obernburg - Die Detonation zerstörte das Schaufenster des Ladens in Obernburg und eine Scheibe im Inneren des Ladens, wie die Polizei am Samstag mitteilte. "Die Würste haben sich großzügig im Raum verteilt", sagte ein Sprecher. Zwei Mitarbeiterinnen in einem Nebenraum hörten demnach am Freitagabend einen lauten Knall und spürten eine starke Druckwelle.