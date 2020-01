Viel Potenzial für Geothermie im Raum München

Ein Grund, warum die SWM den Fernwärme-Ausbau so stark fördern, ist das selbsterklärte Ziel, 2040 den Bedarf an Münchner Fernwärme CO2-neutral zu decken. Dazu bieten sich diese Geothermie-Anlagen an. "Das ist ein Feld, in dem es noch viel Potenzial gibt", sagt Bruss. "Wasserkraft ist schon gut ausgebaut, Windkraft in vielen Gegenden um München nicht rentabel." Für Geothermie sei den Raum München aber so geeignet, wie kaum ein anderer.