"Das wird ein heißer Tanz", sagte Sechzigs Co-Trainer Oliver Beer vor dem anstehenden Löwen-Duell am Samstag (14 Uhr) in Abwesenheit von Chefcoach Daniel Bierofka, der nach seiner Ehrung in Köln am Vorabend bereits im Zug nach Braunschweig saß. Aber auch Stellvertreter und Assistent Beer wusste: "Elf Spiele, eine Niederlage – und in der Rückrundentabelle Nummer drei. Sie haben einen Lauf, es wird eine schwere Aufgabe." Der BTSV war nach dem Abstieg aus der Zweiten Liga als Aufstiegsaspirant gestartet – und fand sich nach der Hinrunde als abgeschlagenes Schlusslicht wieder (19 Spiele, 13 Punkte). Aufsteiger Sechzig lag mit 23 Punkten zwar im Soll, aber mit nur drei Zählern über dem Strich in arger Bedrängnis.