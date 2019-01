Doch irgendwie sollte es nicht sein. Während das Team von Coach Dejan Radonjic in der Euroleague bislang gerne mal das erste Viertel verschlafen hatte, verpatzte es dieses mal gegen ZSKA den letzten Abschnitt. "Wir haben gut gespielt und hatten heute die Chance auf einen großen Sieg. Ein paar Details in zwei Minuten haben leider im letzten Viertel dazu geführt, dass sie das Spiel drehen konnten", haderte Bayern-Center Leon Radosevic mit der Partie. "So ein Topteam nutzt das eiskalt aus, wenn du nicht die kompletten 40 Minuten aufpasst."