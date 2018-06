Heiße Nächte in Miami Liebes-Comeback bei Justin Bieber und Hailey Baldwin?

Läuft da wieder was zwischen Justin Bieber (24, "Love Yourself") und Hailey Baldwin (21)? Am Wochenende wurden der kanadische Pop-Superstar und die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (52) gemeinsam in Miami gesehen und wirkten dabei wieder sehr vertraut miteinander. Bieber und Baldwin nahmen laut der US-amerikanischen Website "E! News" am Samstag und Sonntag an der Kirchenkonferenz der sogenannten VOUS Church in Wynwood teil.