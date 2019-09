Yoga-Jordan will jetzt Ina Schnitzer genannt werden

Yoga-Jordan hat in den letzten Monaten einen Image-Wandel hingelegt. Statt Erotik und blonder Mähne setzt die 36-Jährige jetzt auf Schwarz, Fitness und ihren bürgerlichen Namen. Auch die Brüste hat sie sich verkleinern lassen, wie sie in einem "Bild"-Interview erzählte: "Da sah ich aus wie in der Muppet-Show, 'ne Katastrophe war das. Die Zeiten ändern sich Gott sei Dank." Früher hatte sie 1.000 Milliliter Silikon in ihren Brüsten, mittlerweile sind es nur noch 500 Milliliter.