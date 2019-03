Heino, Senta Berger und der kroatische Premierminister Andrej Plenković: Promi-Auflauf beim Steiger Award - diesmal in Essen. Die undotierte Auszeichnung für alle möglichen Verdienste hat am Samstag wieder zahlreiche Persönlichkeiten ins Ruhrgebiet gelockt. Zum 14. Mal erhielten Schauspieler, Musiker, Politiker und andere Prominente den Preis, der an die Tugenden eines Steigers, des Vorarbeiters im Bergbaus, erinnern soll: Geradlinigkeit, Offenheit und Toleranz. Das Welterbe Zeche Zollverein als Schauplatz der Gala war passend zum Preis gewählt.