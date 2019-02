SV Türkgücü will Heimspiele in München austragen

Die Gespräche waren notwendig geworden, weil der SV Türkgücü vor dem Aufstieg in die Regionalliga steht - und seine Heimspiele gerne in München austragen will. Vereinsboss Hasan Kivran erklärte bereits im Dezember letzten Jahres in der AZ, dass er mit der Stadt über einen Einzug ins "Sechzgerstadion" verhandle. Bislang musste der Tabellenführer der Landesliga in den Sportpark Heimstetten ausweichen.