Sponsor des TSV 1860: Grünwalder Stadion umbenennen

Hauptsponsor "die Bayerische" bringt nun einen markanten Vorschlag in die Debatte ein: Einen Verkauf der Namensrechte am inoffiziell titulierten "Sechzgerstadion" an ein Unternehmen, um den Giesingern zusätzliche Einnahmen zu bescheren!