Torhüter Hendrik Bonmann wird gegen den Tabellenletzten der 3. Liga derweil nicht zum Einsatz kommen. "Er hat im Training in den Rasen getreten", erklärte Trainer Daniel Bierofka am Sonntag: "Wir wissen noch nicht genau, was los ist. Es ist wohl nichts Schlimmes, aber er wird morgen nicht im Kader stehen." Für ihn wird erneut Johann Hipper als Reservetorhüter in den Kader rücken.