VfR Aalen kommt am Montag

Ungünstig für viele Fans, müssen (oder dürfen) sie freilich einem Beruf nachgehen. Ein Ärgernis für die Ultras des TSV 1860 sind die Montagsspiele in der Dritten Liga. In der Hinrunde mussten die Sechzger an einem Montag gegen die Würzburger Kickers (1:1) ran. An diesem Montag ist nun der Tabellenletzte VfR Aalen im Grünwalder Stadion zu Gast (19 Uhr, live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker).