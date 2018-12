Mannheim und Düsseldorf verlieren

Tabellenführer Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga zum zweiten Mal in Serie verloren. Der Spitzenreiter verlor am Freitag bei den Krefeld Pinguinen nach einem Last-Second-Tor mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:2). Phillip Bruggisser schoss für die Rheinländer in einem spektakulären Spiel fast mit der Schlusssirene den entscheidenden Treffer.