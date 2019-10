BENJAMIN KINDSVATER, NOTE 5: Schwacher Auftritt des quirligen Dribblers. Kaum Aktionen, vielmehr tauchte er für lange Zeit unter - und musste früh zum duschen.

DANIEL WEIN, NOTE 3: Leistete wertvolle Abräumarbeit, so dass der KFC oft gar nicht erst in die Spitze spielen konnte.

Anführer Mölders startet Abschiedstournee

TIM RIEDER, NOTE 3: Ab und an etwas zu verspielt, aber seine Ballsicherheit tat 1860 gut. In Unterzahl noch mehr im Kämpfer-Modus und auch per Kopf.

LEON KLASSEN, NOTE 4: Spielverständnis und Technik des Youngsters eröffneten dem TSV anfangs einige aussichtsreiche Szenen. Starke Flanke auf Mölders (38.), wenngleich er immer wieder untertauchte.

PRINCE OSEI OWUSU, NOTE 4: Startelf-Chance nach seinem Tor gegen Haching. Einige gute Ansätze, aber insgesamt zu wenig Betrieb und zugunsten eines Abwehrspielers vom Feld.

SASCHA MÖLDERS, NOTE 4: Spiel eins seiner Abschiedstournee. Lange chancenarmer Anführer. Kopfball drüber, erst in Unterzahl scheiterte er gleich zwei Mal.

AARON BERZEL, NOTE 2: Rückte nach Webers Platzverweis an die Seite von Erdmann. Kampfstarker, abgezockter Auftritt - inklusive Anheizen der Kollegen und Fans.

HERBERT PAUL, NOTE 4: Sollte rechts hinten dicht machen, was dem Comebacker so mittelprächtig gelang.

TIMO GEBHART, KAM ZU SPÄT FÜR EINE BEWERTUNG.

